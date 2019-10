Nord-Coréens et Américains sont en contact préliminaire à Stockholm

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et les Etats sont prêts à reprendre leurs négociations de travail sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour cela, la délégation de Pyongyang est arrivée à Stockholm le 3 octobre, heure locale. Elle est dirigée par l’ambassadeur itinéraire Kim Myong-gil.Dès l’atterrissage, l’équipe s’est dirigée directement vers l’ambassade de son pays dans la capitale suédoise. L’établissement a déjà servi de centre de négociations lors des 3èmes pourparlers de travail organisés en janvier dernier entre Séoul, Pyongyang et Washington. L’ambassade a annulé tous les événements prévus cette semaine afin de réserver son site à la nouvelle rencontre.Auant à la délégation américaine, elle sera toujours dirigée par le représentant spécial pour la Corée du Nord du département d'Etat Steven Biegun. Et elle ne devrait pas tarder à atterrir à Stockholm.Aujourd’hui, les deux camps ont commencé à tâter le terrain. A la réunion préalable se trouveront probablement l’ancien directeur en charge de l’Amérique du Nord au ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kwon Jong-gun, et le représentant spécial adjoint du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Mark Lambert.L’ambiance s’annonce plutôt détendue. En effet, Kim Myong-gil, en escale à Pékin la veille, a fait savoir qu’il se rendait à Stockholm avec attente et optimisme. Quant à Biegun, il a déclaré qu'un voyage diplomatique débutait pour créer une nouvelle page de l’histoire dans la péninsule coréenne.Toutefois, les deux parties devraient se livrer à une guerre des nerfs pour fixer les sujets de discussion sur la dénucléarisation et la pacification de la péninsule. Et elles font preuve d’une grande prudence en laissant l’endroit des négociations toujours tenu secret.