Les réserves de change de la Corée du Sud ont augmenté de 1,8 milliard de dollars en un mois

Photo : YONHAP News

D’après la Banque de Corée (BOK), les réserves de change du pays du Matin clair ont atteint 403,32 milliards de dollars fin septembre, soit 1,8 milliard de dollars de plus sur un mois. Cette hausse est due en grande partie à l’augmentation des bénéfices de la gestion des avoirs en devises étrangères.En détail, les valeurs mobilières des titres d’Etat et d’entreprises, qui représentent 92,9 % du total, ont augmenté de 3,52 milliards de dollars en glissement mensuel pour s’élever à 374,5 milliards de dollars, tandis que le dépôt dans les banques (4,5 % de l’ensemble) a baissé de 1,64 milliard de dollars sur la même période pour tomber à 18,02 milliards de dollars.Les droits de tirage spéciaux du FMI (0,8 %) ont accusé une baisse de 10 millions de dollars pour atteindre 3,36 milliards de dollars, et la position de réserve au FMI (0,6 %) a dégringolé de 20 millions de dollars pour se situer à 2,64 milliards de dollars. Les réserves en or (1,2 %) se sont maintenues au même niveau, à savoir 4,79 milliards de dollars.La Corée du Sud s’est positionnée au 9e rang en matière de réserves de change fin août. Elle arrive derrière Taïwan (468,2 milliards de dollars), Hong Kong (432,8 milliards) et l’Inde (428,3 milliards), classés respectivement 6e, 7e et 8e. C’est la Chine qui arrive en tête avec 3 107,2 milliards de dollars.