Une délégation militaire visite le Timor oriental pour le 20e anniversaire de l’envoi d’une troupe sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Une délégation du ministère de la Défense effectuera une visite entre le 5 et le 8 octobre au Timor oriental. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère, elle sera conduite par le président de l’université de la défense, Lee Seok-gu. Le général de corps d’armée avait été affecté dans ce pays d'Asie du Sud-est en avril 2000 en tant que directeur chargé des affaires civiles.Cette visite s’inscrit dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l’envoi de l’unité sud-coréenne Sangroksu sur place en octobre 1999. C’était suite à la demande officielle formulée par les Nations unies et l’Australie, qui dirigeait les troupes multinationales. L’objectif était de stabiliser cet Etat, ébranlé par un conflit après le référendum d’autodétermination tenu deux mois auparavant. La mission de la troupe sud-coréenne a pris fin en octobre 2003.Tout au long de la visite, plusieurs évènements à l’adresse des habitants du pays vont se dérouler, comme une démonstration de taekwondo et une distribution d’ordinateurs. Un entretien avec plusieurs hautes personnalités, y compris le Premier ministre Matan Ruak, est également prévu.Enfin, ce dimanche 6 octobre, la délégation se recueillera devant un monument érigé en l’honneur des soldats sud-coréens tombés au cours d’une opération.