Coup d’envoi du 24e Festival international du film de Busan

Photo : YONHAP News

La 24e édition du Festival international du film de Busan (BIFF) a débuté hier 3 octobre, bien que son organisateur ait dû annuler la fête prévue la veille à cause du passage du typhon Mitag, qui a frappé le sud-est de la péninsule coréenne mercredi et jeudi. La manifestation se déroule jusqu’au 12 octobre.La cérémonie d’ouverture s’est tenue hier après-midi. Animée par Jung Woo-Sung et Lee Ha-Nee, elle a réuni des stars du cinéma sud-coréen de différentes générations.Le bal a été ouvert par le long métrage kazakh « The Horse Thieves. Roads of Time » réalisé par Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba.Pendant l’événement, 303 films issus de 85 pays seront projetés dans 37 salles de cinq cinémas de la première ville portuaire du pays du Matin clair.Le festival consacrera un programme spécial à l’histoire du cinéma coréen, à l’occasion du centenaire de ce dernier, et il attirera une attention particulière sur trois réalisatrices d’Asie.