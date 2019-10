Tir nord-coréen d’un MSBS : convocation du Conseil de sécurité onusien

Photo : YONHAP News

L’Organisation des Nations unies devrait tenir une réunion de son Conseil de sécurité la semaine prochaine autour du dernier tir de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) effectué par la Corée du Nord en violation de la résolution à son encontre.D’après Reuters, l’Allemagne, un des dix pays membres non permanents au sein de l’organe sécuritaire onusien, a demandé jeudi, heure locale, de convoquer le Conseil de sécurité, et son initiative a été soutenue par le Royaume-Uni et la France, deux des cinq membres permanents.Au début, l’agence de presse avait avancé le 4 octobre comme la date possible de ce rendez-vous, avant d’annoncer que le Conseil de sécurité devrait se réunir à huis clos la semaine prochaine.A ce propos, certains observateurs estiment que la date aurait été repoussée après les pourparlers entre Pyongyang et Washington à Stockholm, dont la réunion préliminaire doit avoir lieu aujourd’hui. Cette hypothèse a été accréditée par l’ambassadeur sud-coréen aux Nations unies, Cho Tae-yul.Selon l’AFP, le Conseil de sécurité tiendra la réunion en question à huis clos sur demande des Etats-Unis.