SK Telecom exporte ses technologies 5G au Japon

Photo : YONHAP News

SK Telecom, l’un des trois plus grands opérateurs sud-coréens de téléphonie mobile, devrait fournir son savoir-faire lié à la 5G à Rakuten, un nouvel entrant dans ce secteur au Japon. Plus concrètement, il s’agit de transmettre des informations sur la conception d'un réseau de cinquième génération, sur l'optimisation pour une meilleure qualité de communication ainsi que sur les technologies de retransmission par antennes et en fréquences radio 5G.C’est la première fois qu’un opérateur sud-coréen signe un contrat d’exportation de technologies 5G avec un homologue étranger. SK Telecom n’a pas dévoilé le montant du contrat signé. Cependant, Rakuten envisagerait d’investir 2 400 milliards de wons, soit 1,8 milliard d’euros, dans la construction de son infrastructure.Rakuten est la plus grande entreprise nippone de commerce électronique. L'an dernier, ce géant a obtenu le feu vert de son gouvernement pour devenir le quatrième opérateur de téléphonie mobile de l’archipel. Il devrait lancer prochainement son service LTE, ou 4G, à travers sa filiale, et commercialiser le nouveau service 5G à partir de juin 2020.Par ailleurs, Samsung Electronics a conclu un contrat de vente avec KDDI, le deuxième plus grand opérateur de réseau mobile au Japon, qui consiste à fournir des équipements pour les antennes-relais 5G.Le Japon envisage de généraliser le service de cinquième génération avant les Jeux olympiques d’été à Tokyo qui s’ouvriront en juillet prochain. Ainsi, les opérateurs locaux continuent d’accroître leurs investissements dans la 5G depuis quelques temps.