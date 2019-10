Le Minjoo accuse le PLC d’être l’instigateur du rassemblement des conservateurs d’hier

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a critiqué le rassemblement des associations conservatrices tenu hier sur la place Gwanghwamun à Séoul, en le qualifiant de « manifestation fomentée » par l'opposition. Dans la foulée, il a fustigé le Parti Liberté Corée (PLC), son principal rival, pour ne chercher qu’à organiser des manifestations en dehors de l’Assemblée nationale.Selon la formation présidentielle, les députés du PLC devraient d’abord se soucier des importants dégâts matériels et humains causés par le typhon Mitag. En effet, cette tempête tropicale a frappé, mercredi et jeudi, en particulier le sud-est de la péninsule, autrement dit le fief traditionnel du parti conservateur.En face, la première force de l'opposition a salué « une vague de sens commun et de justice » qui a eu pour effet de dissuader « le pouvoir qui protège » le ministre de la Justice Cho Kuk. Sur sa page Facebook, le patron du PLC, Hwang Kyo-ahn, a parlé d’un « jugement du peuple condamnant l’administration qui sème la zizanie chez les citoyens, se moque de l’Etat de droit et abuse des affaires de l’Etat ».A l’adresse du président de la République, la formation a appelé à répondre à la volonté du peuple. Elle a également affirmé que si Moon Jae-in ne prenait pas de décision à la hauteur de cette détermination, elle n’arrêterait pas la lutte.A l’Assemblée nationale, l’audit parlementaire se poursuit aujourd’hui au sein des 13 commissions permanentes. Lors des séances, le Minjoo et les partis de l’opposition mènent des débats virulents sur les soupçons pesant sur la famille de Cho Kuk.