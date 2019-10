Restrictions commerciales du Japon : une aide financière de 610 millions d’euros pour les firmes concernées

Photo : YONHAP News

Vous vous en souvenez peut-être : Tokyo a pris des mesures de restriction commerciale contre la Corée du Sud, sur fond de conflit historico-judiciaire.En réponse, Séoul a mis en place un dispositif de soutien financier destiné aux entreprises directement ou indirectement victimes de la démarche de l'Archipel. Il concerne plus précisément les firmes importatrices des produits « made in Japan » visés par ces restrictions.Selon ce plan de secours, les établissements financiers publics sont invités à prolonger d’un an leurs prêts aux entreprises pour l’intégralité de la dette et la garantie de paiement. Il s’agit également d’injecter 6 000 milliards de wons, soit 4,5 milliards d’euros, en liquidités.D’après les dernières données présentées par la Commission des services financiers (FSC) dans le cadre de l’audit parlementaire, les établissements financiers publics et les banques commerciales ont accordé 468 aides à ces entreprises pour un montant total de 804,5 milliards de wons, soit 610 millions d’euros.