Projection au Japon d’un documentaire sud-coréen dédié aux femmes de réconfort

Photo : KBS News

La sortie d’un film pas comme les autres. Il s’agit d’un documentaire sud-coréen sur la vie quotidienne des dernières survivantes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impérialiste nippone pendant la Seconde guerre mondiale.Intitulé « A long way around », le film décrit la vie en collectivité des anciennes femmes de réconfort qui ont été hébergées dans « la Maison du partage » pendant 20 ans.Le film, sorti en salles en Corée du Sud en juin dernier, sera projeté demain dans l’archipel, plus précisément dans la ville de Kawasaki. Et ce pour la première fois au Japon. A cet événement participeront des associations civiles locales militant pour les droits de l’Homme.C’est Lee Ok-seon, l’une des victimes, qui a prêté sa voix comme narratrice du film. Elle sera présente à la projection de demain pour discuter avec le public japonais.