Nucléaire nord-coréen : échec des négociations avec les Etats-Unis à Stockholm

Photo : YONHAP News

Les discussions engagées samedi en Suède sur la dénucléarisation de la Corée du Nord se sont soldées par un échec. C’est ce qu’a constaté le chef de la délégation de Pyongyang devant l’ambassade nord-coréenne en banlieue de la capitale suédoise.Kim Myong-gil a accusé les Etats-Unis d’avoir fait échouer ces consultations très attendues. Ces pourparlers de haut niveau constituaient en effet la première tentative de renouer le dialogue entre les deux pays depuis la déconvenue du sommet de Hanoï en février entre Kim Jong-un et Donald Trump.L’émissaire nord-coréen a pointé du doigt notamment la position ancienne de Washington et son attitude habituelle. Il a mis en avant que les Etats-Unis n’avaient aucune intention de dénouer le problème, vu qu’ils sont venus « les mains vides » à la table des négociations au détriment du temps et des nouvelles méthodes dont ils disposaient.Dans la foulée, Kim a appelé son homologue américain Steve Biegun à suspendre ces négociations de travail et à réfléchir d’ici la fin de cette année.En revanche, le département d’Etat américain a rétorqué que les Etats-Unis avaient apporté des « idées créatives » et mené « de bonnes discussions ».Sa porte-parole Morgan Ortagus a précisé que les premiers commentaires de la délégation nord-coréenne ne reflétaient pas le contenu ni l’esprit de la discussion qui a duré huit heures et demie. Selon elle, les Etats-Unis ont accepté la proposition de la Suède de se retrouver dans deux semaines. Proposition qu’ils ont lancée ensuite à la Corée du Nord.