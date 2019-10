Séoul alertera sur le rejet de l'eau radioactive de Fukushima dans l'océan auprès de l'OMI

Photo : KBS News

Face au Japon qui envisage d’évacuer l’eau contaminée radioactive de Fukushima dans l’océan, la Corée du Sud cherche à sensibiliser l’opinion publique internationale.Le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a annoncé hier son intention de faire du dossier de l’eau contaminée japonaise un sujet de discussion publique lors de la 41e réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de Londres de 1972 et de la 14e réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres de 1996, qui se dérouleront à partir d’aujourd’hui au siège de l'Organisation maritime internationale (OMI), situé dans la capitale britannique.En effet, le traitement des déchets radioactifs figure à l’ordre du jour de ces réunions, chargées de déterminer les actions à prendre dans le but d'interdire la décharge illégale de déchets en mer.En collaboration avec Greenpeace, le gouvernement sud-coréen va exprimer sa préoccupation liée au déversement de l’eau contaminée provenant des conduites de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, qui est stockée dans des réservoirs qui vont arriver à saturation, tout en soumettant la liste des questions destinées au gouvernement japonais.