Séoul souhaite renforcer la coopération économique avec l'Asean

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de conclure des accords de libre-échange avec les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, avant les sommets spéciaux avec les pays de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) prévus le 25 novembre à Busan. C'est ce qu'a fait savoir le conseiller présidentiel à l'économie lors d'un briefing tenu hier à la Cheongwadae.Selon Joo Hyung-cheol, si le pays du Matin clair a déjà signé un ALE avec les pays de l'Asean, ces trois accords bilatéraux contribueront à renforcer l'ordre du commerce libre dans la région sur fond de montée du protectionnisme.L'officiel a précisé que les sommets constitueraient l'opportunité de consolider la coopération dans les nouvelles technologies, dont la ville intelligente, et la chaîne de valeurs dans les secteurs de la 4e révolution industrielle, à travers un showcase de la croissance dite innovante ou une expo des jeunes pousses.Côté diplomatique, Joo a souligné que le soutien de l'Asean était indispensable à la réalisation de la prospérité durable et de la paix permanente, voire d'une « économie basée sur la paix » dans la péninsule coréenne. Une conférence régulière entre les experts diplomatiques de la Corée du Sud et de dix pays de l'Asean a été créée, sa première édition étant prévue en octobre à Séoul.