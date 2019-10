La Corée du Sud pâtit le plus de la baisse des exportations dans le monde

Photo : YONHAP News

Dans un contexte de recul général des exportations dans le monde, la Corée du Sud en subit les effets les plus importants parmi les dix premiers pays exportateurs.Selon les statistiques rendues publiques hier par l'Organisation de la coopération et de développement économiques (OCDE), les exportations du pays du Matin clair entre janvier et juillet cette année ont atteint 317,36 milliards de dollars, soit 8,94 % de moins en glissement annuel, la plus forte baisse devant Hong Kong (-6,74 %) et l'Allemagne (-5,49 %).Malgré les disputes commerciales avec les Etats-Unis, la Chine a vu ses exportations augmenter de 0,59 %, un cas unique parmi les dix nations en question.La valeur totale des ventes à l'étranger de ces pays ont enregistré sur la même période 5 606,4 milliards de dollars, 2,84 % de moins par rapport à l'année dernière. Il s'agit de la première baisse depuis 2016.