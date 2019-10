8e veillée à la bougie en soutien au ministre de la Justice Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Un grand nombre de sud-Coréens se sont rassemblés samedi dernier devant le Parquet central du district de Séoul, dans l'arrondissement de Seocho, afin de soutenir le ministre de la Justice et sa politique de réforme du Parquet.La 8e manifestation de soutien à Cho Kuk, lancée à 18 heures, s’est terminée à 21h20. Vers 19h, l’avenue entre l’entrée de la Cour suprême et la station de métro Gangnam était remplie de manifestants. Les organisateurs ont décidé de ne plus donner d’estimation sur le nombre des participants afin d’éviter une guerre des chiffres. Cependant, on estime qu’environ 3 millions ont pris part à ce rassemblement.Bougie à la main, les manifestants ont réclamé entre autres la création d’une agence chargée d’enquêter sur les hauts fonctionnaires et la réforme du Parquet. Ils ont également critiqué les procureurs qui enquêtent actuellement sur les allégations de corruption impliquant le ministre de la Justice et sa famille.Environ 5 000 policiers ont été déployés dans le quartier de Seocho pour faire face aux éventuels affrontements entre les partisans et les opposants de Cho Kuk.