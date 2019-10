La statue de la « fille de la paix » ne rencontre toujours pas le public

Photo : YONHAP News

La réouverture de l'exposition intitulée « Après l’absence de liberté d’expression » dans le cadre de la Triennale internationale d'art contemporain d'Aichi 2019 au Japon a été annulée.Inaugurée le 1er août pour durer environ trois mois, l'exposition avait été suspendue suite à une menace d’attentat de l’extrême droite japonaise et de la réduction du budget du gouvernement nippon : elle présentait la statue de la « fille de la paix » qui symbolise les jeunes femmes ayant servi d'esclaves sexuelles pour l'armée impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale.Selon la NHK et l'agence de presse Kyodo News, le comité d'organisation de la Triennale et le comité exécutif de l'exposition ne sont pas parvenus à s'entendre sur les détails de sa réouverture, dont la sécurité ou la prise de photos par les visiteurs.Le directeur artistique de la Triennale a annoncé qu'il n'était pas certain de la reprise de l'exposition, avant d'ajouter que la manifestation risque de se clôturer plus tôt que prévu si les artistes participants lancent un boycott afin de contester cette liberté d'expression bafouée.