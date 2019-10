Festival national des sports : nouveau record du monde au tir à l'arc à 50 m

Photo : YONHAP News

Kim Woo-jin a enregistré hier un nouveau record du monde au tir à l'arc à 50 m, lors des épreuves éliminatoires du 100e Festival national des sports. Il a obtenu 352 points sur 360, un point de plus que le record établi en 1997. Il s'agit du premier record mondial survenu dans cette manifestation sportive, et du troisième record pour l'archer sud-coréen.Lee Seung-yun, deuxième de l'épreuve, a justement atteint le record de 1997 avec 351 points.Après avoir raflé la médaille d'or dans les compétitions par équipe lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, Kim est monté l’an dernier sur la plus haute marche du podium aux Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang pour ses performances individuelles.