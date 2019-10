Grève sur la ligne 9 du métro de Séoul

Photo : YONHAP News

Les syndicats des sections 2 et 3 de la ligne 9 du métro de Séoul ont lancé à 5h ce matin une grève de trois jours. Le mouvement qui concerne 13 stations de cette ligne surpeuplée appelée « le métro de l’enfer » va durer jusqu’au 9 octobre.Compte tenu de l’importance du métro, considéré comme un transport public indispensable aux heures de pointe, les syndicats ont décidé d’assurer le service à 100 % entre 7h et 9h du matin et à 80 % entre 17h et 19h. Le reste du temps, le taux d’opération sera maintenu à 60 %. Mais la ville de Séoul et l’autorité du métro de Séoul projettent de déployer des effectifs de substitution parmi les salariés non syndiqués ou non grévistes dans le but de garantir la continuité du service.Les syndicats de la ligne 9 du métro de Séoul réclament entre autres le renforcement du personnel afin de supprimer le système de travail individuel et transformer quatre CDD en CDI.