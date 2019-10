Une vingtaine de nord-Coréens emportés par des vagues suite à une collision avec un navire japonais

Photo : YONHAP News

Un bateau de pêche nord-coréen et un navire de l'agence de la pêche du Japon sont entrés en collision vers 9h10 ce matin, à quelque 350 km au nord-ouest de la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa.Au cours de cet accident signalé aux garde-côtes japonais, plus de 20 nord-Coréens ont été emportés par des vagues. Les opérations de secours sont en cours et pour l’heure environ la moitié d'entre eux ont été secourus.Le lieu où le naufrage a eu lieu est connu pour la pêche aux calamars du début de l'été jusqu'en hiver. Comme les pêcheurs nord-coréens y mènent illégalement leurs activités, Tokyo avait renforcé la sécurité.