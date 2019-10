Qualifications Mondial 2022 : la Corée du Sud ne pourra vraisemblablement pas envoyer de supporteurs au Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne pourra vraisemblablement pas envoyer sa délégation de supporteurs à Pyongyang, qui accueille le 15 octobre le match intercoréen dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le ministère sud-coréen de la Réunification.Selon son porte-parole, Lee Sang-min, la Corée du Nord n'a toujours pas répondu à la proposition du Sud en la matière. Vu le temps qui reste jusqu'au jour J, l'envoi de la délégation paraît peu probable. Et d'ajouter que les efforts du ministère ne seront néanmoins pas suspendus pour pouvoir obtenir le feu vert du pays communiste.Interrogé sur l'échec du récent dialogue entre Pyongyang et Washington en Suède, Lee a répondu que cette rencontre avait permis aux deux parties de mettre en avant plus concrètement leur position, avant de souligner que ce revers ne signifiait pas la fin des négociations sur la dénucléarisation.Quant à l'éventuelle relance des relations intercoréennes qui pataugent, le porte-parole a rappelé que celles-ci ne sauraient systématiquement dépendre des négociations entre Pyongyang et Washington, en dépit d'une interaction dynamique entre les deux.