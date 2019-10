Du wifi gratuit dans tous les lieux publics de Séoul à l'horizon 2022

Photo : YONHAP News

Le wifi public sera accessible gratuitement dans tous les quartiers de Séoul à l'horizon 2022. D'après la municipalité, un peu plus de 100 milliards de wons, soit un peu plus de 76 millions d'euros, seront injectés dans la construction des « réseaux de Séoul intelligents », au lieu de louer les réseaux de communication sans fil du secteur privé.Actuellement, 31 % de la superficie de la capitale est couverte par le wifi public. Or, une fois équipée de ses propres réseaux, Séoul pourra offrir la communication sans fil dans tous les lieux publics. Le « wifi 6 », la norme la plus récente, sera adoptée pour garantir la vitesse et la sécurité de connexion.Le wifi public permettra de relier les capteurs des parkings publics ou les objets connectés, dont les réverbères intelligents, ou encore d’envoyer des alertes en cas d'urgence.