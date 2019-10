Collision au large du Japon : l'ensemble de l'équipage nord-coréen a été secouru

Photo : YONHAP News

60 membres d'équipage à bord d'un bateau nord-coréen ont été sauvés, hier, après une collision entre leur navire et un patrouilleur de l'Agence de la pêche du Japon.Selon la chaîne de télévision nippone NHK, cet accident est survenu hier vers 9h du matin à quelque 350 km au nord-ouest de la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa. Le bateau de pêche nord-coréen a chaviré immédiatement après l'incident.Au terme d’une opération de sauvetage de sept heures, l'ensemble des naufragés ont pu tous être secourus avant d’être transférés dans un autre bateau nord-coréen qui se trouvait dans une zone voisine. L'accident n'a fait aucun blessé.Le lieu de la collision, situé dans la zone économique exclusive (ZEE) de l'archipel japonais, est fréquenté illégalement par des bateaux de pêche entre l’été et l’hiver. Selon Tokyo, Pyongyang tente de remettre en question la ZEE depuis 2017, l’année où le Japon a renforcé ses sanctions contre le régime de Kim Jong-un.Face à la multiplication des cas de pêche illégale par des navires nord-coréens, les autorités nippones ont renforcé la surveillance en envoyant des patrouilleurs et des garde-côtes dans ces eaux.