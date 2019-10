L'excédent de la balance des biens atteint en août son plus bas niveau depuis 5 ans et 7 mois

Photo : YONHAP News

L’excédent de la balance courante a atteint 5,27 milliards de dollars en août dernier contre 85,5 milliards un an plus tôt. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK).Dans les détails, l'excédent commercial pour les produits s'est rétréci à 4,77 milliards de dollars. Il s’agit de son plus bas niveau depuis cinq ans et sept mois. Ce recul s’explique par l’affaiblissement de l’industrie manufacturière mondiale et la baisse des exportations de semi-conducteurs sud-coréens.Le déficit de la balance des services est passé de 2,04 milliards de dollars à 1,8 milliard en un an. Ce résultat s’explique par le dynamisme du secteur du tourisme poussé par l’afflux de touristes chinois, qui a largement compensé la chute du nombre de visiteurs japonais.L’industrie touristique a affiché un solde négatif de 1,07 milliard de dollars. Le nombre de sud-Coréens qui partent au Japon a dégringolé à 309 000 en août, soit une baisse de 48 % en glissement annuel. En revanche, les touristes chinois et ceux japonais qui visitent la Corée du Sud ont progressé de 20,9 % et de 4,6 %, respectivement.Selon un responsable de la BOK, la balance des services poursuit son amélioration malgré la baisse de l’excédent de la balance des produits due à l’affaiblissement de l’exportation.