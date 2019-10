L'exposition de la statue de la « fille de la paix » relancée 65 jours après sa fermeture

Photo : YONHAP News

Une exposition controversée organisée dans le cadre de la Triennale internationale d'art contemporain d'Aichi 2019 au Japon, rouvrira cet après-midi, 65 jours après sa suspension.Dans une conférence de presse tenue hier au Japon, Hideaki Omura, le gouverneur de la préfecture d'Aichi, qui est également le président du comité d’organisation de la Triennale, a réaffirmé sa volonté de dévoiler toutes les œuvres invitées au public afin de faire de cet événement le plus grand festival artistique de l’archipel.Afin d’assurer la sécurité, seuls 30 spectateurs choisis par tirage au sort peuvent entrer dans la salle d’exposition pour chaque séance, après avoir suivi une courte formation préalable. Ils doivent également confier leurs bagages et passer au travers d’un détecteur de métaux.De plus, il leur est interdit de filmer ou de photographier la statue de « wianbu », les anciennes femmes victimes de l'esclavage sexuel perpétré par les soldats impériaux nippons durant la Seconde guerre mondiale. Cette mesure a été prise afin d’éviter la diffusion de ses images sur les réseaux sociaux.Rappelons que l’exposition baptisée « Après l’absence de liberté d’expression » qui comprend la « fille de la paix » avait été suspendue le 4 août, trois jours seulement après son inauguration, devant la fronde des conservateurs et la critique du gouvernement japonais.Les visiteurs disposent seulement d’une semaine pour découvrir la statue rendant hommage aux femmes de réconfort. La Triennale internationale d'art contemporain d'Aichi, inaugurée le 1er août dernier, fermera ses portes le 14 octobre.