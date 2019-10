Les émissions de gaz à effet de serre en Corée du Sud ont atteint un niveau record en 2017

Photo : YONHAP News

Les émissions de gaz à effet de serre de la Corée du Sud ont atteint leur plus haut niveau en 2017, progressant de 2,4 % par rapport à 2016.Selon les estimations fournies par le ministère de l’Environnement, les émissions nationales ont atteint 791,4 millions de tonnes en 2017, soit 2,5 % de plus que celles enregistrées un an plus tôt avec 692,57 millions de tonnes.Les rejets dus à la production sidérurgique et ceux provenant de la production d’électricité et de chaleur étaient particulièrement importants, avec une hausse respective de 6,5 % et de 3,5 % entre 2016 et 2017.Dans le secteur de la production d’énergie, le charbon était responsable de 12,6 millions de tonnes de CO2. A noter que de nouvelles infrastructures de production d’électricité au charbon ont vu le jour, tandis que des centrales à charbon vétustes étaient fermées avant leur fin de vie dans le respect de la politique du gouvernement mise en place en 2017.Les rejets de gaz à effet de serre sont imputables pour l’essentiel au secteur de l’énergie (86,8 %), loin devant l’industrie (7,9 %), l’agriculture (2,9 %) et le traitement des déchets (2,4 %).