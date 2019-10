Le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit demain sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité de l’Onu se réunira demain sur le dernier essai de missile nord-coréen, effectué mercredi dernier à partir d'un sous-marin, et ce à la demande de trois pays européens.La semaine dernière, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont publié un communiqué dans lequel ils ont exprimé leur inquiétude à l’égard de ce test qui, selon eux, constitue une violation grave des résolutions des Nations unies. Dans la foulée, ils ont demandé la tenue d’une session à huis clos du Conseil.Cela dit, les Etats-Unis ne les ont pas rejoints. Et traditionnellement, la Russie et la Chine mettent leur veto à des résolutions de sanctions contre Pyongyang. Leur positionnement déterminera donc les résultats des discussions de demain.La Corée du Nord n’a pas tardé à réagir. Son ambassadeur à l’organisation internationale a mis en garde les trois pays européens. Lors d’une rencontre avec les journalistes, Kim Song a dénoncé une « tentative dangereuse ». Et d’ajouter que son pays ne restera jamais les bras croisés face à leur initiative.Selon le diplomate, Washington est derrière eux, et si le Conseil remet en question les mesures d’autodéfense de son pays, celui-ci renforcera davantage sa volonté de défendre sa souveraineté.Dans ce contexte, l’ambassadeur américain pour le désarmement a affirmé que même si les négociations avec le régime de Pyongyang connaissaient des hauts et des bas, il ferait de son mieux pour vérifier la dénucléarisation de celui-ci. Robert Wood a tenu ces propos lors d’une conférence de presse.