Le négociateur nucléaire sud-coréen arrive à Washington

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Washington pour de nouvelles discussions avec son homologue américain Steve Biegun, le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon a détaillé les sujets qu’il abordera avec lui.Interrogé à l’aéroport par les correspondants sud-coréens basés dans la capitale américaine, il a répondu qu’il échangerait sur les moyens concrets de maintenir le fil du dialogue Washington-Pyongyang et d’obtenir des avancées substantielles dans ce processus.Son voyage américain intervient après les consultations nucléaires de Stockholm entre nord-Coréens et Américains. Ces négociations de travail ont tourné court. Lee se voulait cependant optimiste. Pour lui, les délégations des deux pays les ont menées pendant huit heures et elles auraient pu suffisamment comprendre la position respective de leurs pays. Ceux-ci ont aussi laissé ouverte la possibilité de poursuivre leur dialogue.Toujours selon l’émissaire sud-coréen, le plus important dans cette situation est que son pays et les Etats-Unis travaillent en étroite coopération, comme ils l’ont fait dans le passé et le feront aussi à l’avenir.