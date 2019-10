Kang Kyung-wha s’entretient à Séoul avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, le ministre polonais des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz a été reçu hier par son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha. L’occasion pour eux d’échanger sur la situation dans la péninsule et en Europe.Les deux ministres se sont alors réjouis du 30e anniversaire, cette année, de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays ainsi que de la multiplication des échanges de visites de leurs hauts responsables gouvernementaux. Du coup, ils sont convenus de continuer sur cette lancée pour renforcer les relations de partenariat stratégique entre Séoul et Varsovie.La chef de la diplomatie sud-coréenne a aussi souhaité que les entreprises de son pays participent aux grands projets nationaux du pays d’Europe de l’Est, comme la construction de centrales nucléaires ou d’un nouvel aéroport à Varsovie. Elle a également proposé d’élargir la coopération en matière d’industrie d'armement.Czaputowicz a exprimé le même souhait. Il a aussi espéré que le pays du Matin clair achètera davantage de produits agroalimentaires polonais.Kang en a profité pour remercier la Pologne d’avoir activement soutenu les efforts de Séoul pour dénucléariser complètement la péninsule et pour y pérenniser la paix. Czaputowicz a de son côté affirmé que son pays continuerait à travailler main dans la main avec la Corée du Sud. La Pologne est un membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.