Les contours de la réforme du Parquet se précisent

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice pourra désormais accélérer la réforme du Parquet. En effet, sa commission chargée de réformer les affaires judiciaires et le ministère public continue de faire des recommandations en ce sens. Il s’agit notamment de fermer la cellule de surveillance de corruption des procureurs, mise en place actuellement au sein du Parquet général, et de créer à la place une nouvelle équipe identique et indépendante au ministère de la Justice.La commission a conseillé en même temps à celui-ci d’éviter de nommer un procureur à la tête de cette nouvelle équipe et d’amender ou d’abolir pour cela les réglementations concernées.Elle lui a également recommandé de surveiller ou de contrôler absolument les procureurs, si leur abus de pouvoir et leurs enquêtes illicites sont découverts.Le ministre Cho Kuk doit annoncer lui-même cet après-midi un premier plan complet de réforme du Parquet.