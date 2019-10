Le Parquet annonce une troisième série de mesures de sa propre réforme

Photo : YONHAP News

Le Parquet continue lui aussi d’annoncer son propre plan en vue de se réformer.A l’issue d’une réunion ce matin avec de hauts responsables de son institution, le procureur général Yoon Seok-youl a prôné un changement « audacieux et actif » et respectueux de l’esprit de la Constitution qui garantit en toute priorité les droits de l’Homme.Le ministère public a alors annoncé aujourd’hui une troisième série de mesures en ce sens. Elle concerne notamment l’interrogatoire nocturne des prévenus ou des témoins. Désormais, il ne pourra plus avoir lieu après 21h. Actuellement, il peut se dérouler jusqu’à minuit, et même après si les interrogés y donnent leur accord.Le Parquet ne pourra donc continuer à auditionner après 21h les prévenus ou les témoins que lorsque ceux-ci le demandent par écrit.Autre mesure annoncée. Il s’agit cette fois d’accorder une aide aux familles de prévenus emprisonnés, si celles-ci sont en difficultés financières, et ce en collaboration avec les collectivités locales concernées.