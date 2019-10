Séoul et Bogota font l’état des lieux de l’application de leur ALE mis en vigueur en 2016

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie Sung Yoon-mo s’est entretenu hier avec son homologue colombien Jose Manuel Restrepo, actuellement en visite à Séoul. La coopération économique entre les deux nations a été au cœur de leurs discussions.Le ministre sud-coréen a annoncé évaluer positivement le fait que les échanges commerciaux et les investissements entre Séoul et Bogota continuent à progresser depuis l’entrée en vigueur, en 2016, de leur accord de libre-échange bilatéral (ALE). Il a ensuite ajouté que les deux pays développent davantage et ensemble leur économie, et ce sur la base du savoir-faire et des technologies des entreprises sud-coréennes.Sung a demandé en même temps à Restrepo de continuer à faire en sorte de relancer au plus vite les négociations afin que la Corée du Sud intègre l’Alliance du Pacifique (PA) en tant que membre associé. Cette communauté économique regroupe quatre Etats d'Amérique latine, soit la Colombie, le Mexique, le Pérou et le Chili. Pour Séoul, l’adhésion à cette alliance pourra donner un effet similaire à celui d’un accord de libre-échange avec elle.Par ailleurs, le pays du Matin clair et la Colombie ont tenu hier, dans la capitale sud-coréenne, une deuxième réunion de leur comité commun en vue de faire l’état des lieux de de l’application de leur ALE.Sachez que l’an dernier, le montant de leurs échanges commerciaux s’est élevé à 1,85 milliard de dollars, contre 1,28 milliard de dollars en 2016.