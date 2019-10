Le film « House of Hummingbird » cumule au total 27 prix dans divers festivals

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « House of Hummingbird » a remporté le prix le plus prestigieux au Festival international du film de Bergen (BIFF), qui s’est achevé le 3 octobre. Le prix « Cinema Extraordinare » est attribué ex-æquo au film du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante intitulé « La llorona ».Il s’agit du premier long métrage de la réalisatrice sud-coréenne Kim Bo-ra. Ce film décrit avec douceur et sensibilité le quotidien d’Eun-hee. A l’image du colibri qui bat des ailes jusqu'à 90 fois par seconde, la jeune adolescente qui vit à Séoul au début des années 1990 s’agite sans cesse pour être aimée.Dévoilé en première mondiale en compétition lors du Festival international du film de Busan (BIFF) en 2018, « House of Hummingbird » a raflé jusqu’à présent 27 récompenses dans différents festivals du film dans le monde. Il a été également sélectionné dans le cadre de la section « Génération » lors de la 69e édition du festival international du film de Berlin.