Kyodo News : Lee Nak-yon participera à la cérémonie d’intronisation de Naruhito

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a informé le Japon que son Premier ministre Lee Nak-yon assisterait à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur nippon Naruhito, qui aura lieu le 22 octobre. C’est l’agence Kyodo News qui l’a rapporté hier, citant des sources diplomatiques de l’archipel.Selon ces sources, il n’y a maintenant plus de possibilité que Moon Jae-in y soit présent. Et Lee chercherait à rencontrer, pendant son déplacement à Tokyo, deux ex-chefs du gouvernement, Yoshiro Mori et Yasuo Fukuda, pour faire de ses entretiens avec eux une occasion de réchauffer les relations entre les deux pays.Les services du Premier ministre sud-coréen ont aussitôt démenti l’information. Ils ont annoncé que rien n’avait été décidé. De l’avis des observateurs, une décision là-dessus serait rendue dans le courant de la semaine.