Séoul et Moscou cherchent à installer un téléphone rouge entre leurs forces aériennes

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, l’Assemblée nationale a aussi mené son audit des actions de l’état-major des armées (JCS). A cette occasion, celui-ci a fait plusieurs annonces. Des annonces qui s’inscrivent dans le cadre de ses efforts militaires et diplomatiques pour empêcher l’intrusion d’avions militaires des pays voisins dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud (KADIZ).L’une d’entre elles porte sur la mise en place d’une ligne téléphonique directe entre les forces aériennes sud-coréennes et russes, une liaison destinée à échanger des informations de vol.Les premières consultations bilatérales sur cette initiative avaient d’ores et déjà commencé, en 2004. Il aura fallu 14 ans pour que les deux parties achèvent les discussions sur le texte qui leur convient. Elles n’ont cependant pas encore décidé de la date ni des modalités pour conclure un mémorandum d’entente sur ce « téléphone rouge ». Ces sujets seront abordés lors de la nouvelle réunion de leur comité militaire commun, prévue le 22 octobre. Séoul envisage en même temps d’élargir son canal de communication ouvert avec la Chine.Ces dernières années, des appareils chinois et russes multiplient les vols non autorisés au-dessus de la KADIZ. Rien que cette année, les premiers l’ont fait à 25 reprises, et les seconds 13 fois.