Moon Jae-in consacre le conseil des ministres d’aujourd’hui à l’économie

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour lui de livrer ses propres analyses sur les facteurs qui impactent l’économie nationale.Selon le chef de l’Etat, les conflits commerciaux internationaux s’enlisent, l’économie mondiale ralentit et cela pénalise l’économie nationale.Afin d’y remédier, il faudra revigorer en premier lieu le secteur privé et le gouvernement devra écouter les entreprises. Dans cette optique, il a demandé à son gouvernement de préparer les mesures destinées à faire face aux effets de la réduction du temps de travail.Pour le dirigeant, la réforme des 52 heures semble être mise en place avec succès dans les entreprises qui comptent plus de 300 employés. Une réforme qui sera aussi appliquée l’an prochain aux petites entreprises de plus de 50 salariés. Le Parlement devra donc voter rapidement les lois pouvant dissiper leur inquiétude, celles concernant notamment la flexibilité du temps de travail.Moon a également demandé à son exécutif de mieux communiquer avec les députés pour les conduire à adopter au plus vite la loi spéciale sur les matériaux, les composants détachés et les équipements, touchés par les restrictions japonaises sur les exportations.