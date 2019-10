Coup d’envoi aujourd’hui du Salon sud-coréen de l’électronique

Photo : YONHAP News

Le Salon sud-coréen de l’électronique grand public (KES) a ouvert ses portes aujourd’hui à Séoul, sur fond de crise amorcée par la guerre commerciale Pékin-Washington et des restrictions japonaises sur les exportations de matériaux de haute technologie vers la Corée du Sud.Il s’agit de sa 50e édition. Cette année, il est placé sous le signe de la quatrième révolution industrielle et de l’intelligence artificielle, entre autres. Pendant quatre jours, près de 440 exposants dont Samsung et LG y présentent leurs produits innovants.Ces exposants, quelle que soit leur taille, sont unanimes pour souligner l’importance de la coopération mutuelle entre les grandes entreprises et les PME ou encore entre les fabricants de produits finis et ceux de pièces détachées.Dans leur discours qu’ils ont respectivement prononcé lors de la cérémonie d’ouverture, le patron de l’Association de l’électronique (KEA) Kim Ki-nam et le ministre de l’Industrie Sung Yoon-mo ont eux aussi plaidé pour une telle collaboration.