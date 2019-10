Les deux géants sud-coréens des technologies anticipent leurs profits du 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Les deux géants sud-coréens de l’électronique, Samsung et LG, ont dévoilé les chiffres anticipés de leurs profits respectifs sur le trimestre.Le premier a prévu aujourd’hui que son bénéfice opérationnel devrait flirter avec 7 700 milliards de wons pour la période de juillet-septembre et son chiffre d’affaires se situer aux alentours de 62 000 milliards de wons, soit une chute de 56 % et de 5,3 % respectivement en glissement annuel. Cela représente tout de même une progression de 16,7 % et de 10,5 % sur trois mois.Quant au second, il a annoncé hier que son bénéfice d’exploitation du troisième trimestre devrait augmenter de 4,3 % sur un an et de 19,7 % sur trois mois pour atteindre 781 milliards de wons.S’agissant de ses ventes globales, le conglomérat a affirmé qu’elles devraient s’élever à 15 700 milliards de wons, en hausse de 1,8 % et de 0,4 % par rapport à la même période l’an dernier et sur trois mois respectivement. C’est un nouveau record.