Conseil de sécurité de l’Onu : six pays européens dénoncent le dernier tir de missile nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est comme prévu réuni aujourd’hui afin d'évoquer le dernier essai de missile mer-sol balistique nord-coréen.A l’issue de cette session à huis clos, les trois pays européens qui avaient demandé sa tenue, à savoir le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ainsi que trois autres, la Belgique, la Pologne et l’Estonie, ont adopté une déclaration commune dénonçant ce test. Ils y ont appelé le pays communiste à préparer des mesures substantielles en vue d’abandonner ses armes de destruction massive et à reprendre « de bonne foi » ses négociations avec les Etats-Unis.Dans le texte lu par l'ambassadeur et représentant permanent de la France auprès de l'organisation internationale Nicolas de Rivière, les six nations ont aussi expliqué que Londres, Paris et Berlin avaient réclamé cette réunion en raison de leur « profonde préoccupation collective » après le tir nord-coréen du 2 octobre. Elles ont par ailleurs ajouté que « cette action provocatrice était une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité ».Le représentant français a également martelé que le maintien des sanctions internationales imposées au régime de Kim Jong-un était indispensable et que la communauté internationale devait appliquer pleinement et strictement ces mesures punitives.On ne connait pas encore la position adoptée par les trois autres membres permanents du Conseil que sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie, lors de cette réunion.