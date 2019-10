Séoul, Washington et Tokyo prônent la poursuite du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se sont retrouvés pour la première fois après l’échec des consultations entre Pyongyang et Washington samedi dernier à Stockholm.Leur rencontre a eu lieu hier, heure locale, dans la capitale américaine. A l’issue des discussions avec ses deux homologues, le sud-Coréen Lee Do-hoon a annoncé aux journalistes avoir échangé sur le meilleur moyen de maintenir le fil du dialogue nord-coréano-américain.Interrogé sur la question de savoir si ces deux pays pourront ou non renouer leurs négociations dans deux semaines, il s’est borné à proposer de suivre ensemble de près l’évolution de la situation. Il a fait preuve de prudence lors des questions des journalistes.Avant la rencontre, l’émissaire sud-coréen a visité le département d’Etat où il a également été reçu par le secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stilwell.Lee s’est également entretenu en tête-à-tête avec l’envoyé japonais Shigeki Takizaki. À noter qu'il est tout de même rare que les négociateurs des deux pays voisins aient une entrevue bilatérale aux Etats-Unis.