Dénucléarisation : le département d’Etat américain souligne la coopération avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a lui aussi confirmé la tenue à Washington des discussions à deux et à trois, entre son négociateur nucléaire Steve Biegun et ses homologues sud-coréen et japonais, Lee Do-hoon et Shigeki Takizaki. Il s’agissait de leur première réunion conjointe en deux semaines.Dans un communiqué de presse publié après ces entretiens, le ministère américain a précisé que les trois hommes avaient réaffirmé l’importance de la coordination continue et étroite entre leurs pays pour dénucléariser complètement la péninsule et y pérenniser la paix.Washington aurait ainsi voulu souligner le fait que la coopération tripartite ne devrait pas être impactée par la récente décision sud-coréenne de ne plus reconduire son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo.