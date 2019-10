A l’Onu, Séoul fait la promotion de son système de contrôle des exportations

Photo : YONHAP News

L’assemblée générale des Nations unies place sous son autorité six grandes commissions, dont la première traite des questions de désarmement et de sécurité internationale. Elle se réunit en ce moment au siège de l’organisation internationale.En marge de ces assises, deux ministères sud-coréens, celui de l’Industrie et du Commerce extérieur et celui des Affaires étrangères ont organisé hier un colloque consacré au contrôle des exportations des biens et technologies à double usage. Objectif : mieux faire connaître à la communauté internationale les efforts de Séoul pour appliquer ce système. Le Japon l’a quand même pointé du doigt pour restreindre en juillet les ventes de matériaux de haute technologie aux entreprises sud-coréennes.Des experts en la matière sud-coréens et étrangers ont participé au débat d’hier. Lors de sa prise de parole, le directeur général des échanges commerciaux et des investissements au ministère sud-coréen de l’Industrie Park Tae-sung a annoncé que le pays du Matin clair continuerait à contribuer au renforcement du système international du contrôle en question pour lutter contre la prolifération d'armes de destruction massive, le terrorisme et la violation des droits de l’Homme.