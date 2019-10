La Corée du Sud fête aujourd’hui la promulgation de son alphabet il y a 573 ans

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui le 573e anniversaire de la promulgation du hangeul. L'alphabet coréen fut inventé en 1443 durant l’ancienne dynastie Joseon, de 1392 à 1910, et promulgué trois ans plus tard. Un jour qui est redevenu férié en 2013.Pour commémorer cet heureux événement, une cérémonie officielle a eu lieu sur la place de Gwanghwamun à Séoul, où est dressée la statue du roi Sejong, le nom du monarque de l’époque qui avait inspiré la création du hangeul. Le thème de cette année est « l’alphabet coréen ouvre les portes du monde ».L’institut Sejong, chargé de faire rayonner la langue, a lancé un concours d’essai en coréen dans toutes ses implantations à l’étranger. C’est une première. Les candidats doivent rédiger un essai sur deux sujets : une lettre au roi Sejong et leur changement intervenu après l’apprentissage du coréen. Les trois meilleurs candidats seront choisis et bénéficieront d’un stage linguistique dans des universités sud-coréennes l’année prochaine.