Compétitivité mondiale : la Corée du Sud au 13e rang

Photo : KBS News

Cette année, la Corée du Sud a gagné deux places pour atteindre le 13e rang dans le monde dans l'indice annuel de compétitivité du Forum économique mondial (WEF). Elle prend quand même la 5e position du classement des 17 pays d’Asie-Pacifique et la 10e des 36 membres de l’OCDE. La liste a été établie sur la base des analyses d’un total de 141 pays.Concrètement, le pays du Matin clair l’a toujours dominée dans l’adoption des technologies de l’information et de la communication comme dans la stabilité macroéconomique. Il a gravi 11 échelons en matière de santé publique et de ressources humaines pour se retrouver 8e.En revanche, il a été pénalisé sur le marché des produits et du travail, des critères où il n’a occupé que la 59e et la 51e position respectivement.Les Etats-Unis ont été dépassés par Singapour qui a pris la tête cette année. Hong Kong est troisième, devant les Pays-Bas, la Suisse, le Japon et l’Allemagne.