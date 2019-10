Kim Jong-un visite une exploitation agricole de l’armée

Photo : YONHAP News

Ce serait la première apparition publique du dirigeant nord-coréen après que les négociations de travail sur la question du nucléaire avec Washington ont tourné court samedi à Stockholm.L’agence de presse du pays communiste KCNA a rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un avait visité une exploitation agricole de l’armée, sans préciser pour autant la date de son déplacement. A Séoul, on estime qu’il aurait eu lieu hier.A en croire l’agence d’Etat, dans cette ferme, des études sont menées afin de développer des espèces pouvant résister aux mauvaises conditions météorologiques et assurer ainsi une production abondante. Le jeune leader s’y était rendu en 2013 pour la première fois et y retourne chaque année depuis 2015.Cette année encore, la pénurie alimentaire devrait s’aggraver dans son pays à cause des catastrophes naturelles. Kim se doit par conséquent de donner l’image d’un dirigeant qui est aussi en première ligne pour régler en personne ce problème. Il aurait aussi voulu montrer sa volonté de se concentrer sur l’autosuffisance et sur le développement économique du pays, faisant fi des négociations nucléaires avec les Etats-Unis.