Les principales mesures de la réforme du Parquet présentées par le ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le ministre de la Justice a dévoilé hier un plan d’action pour la réforme du Parquet, voulue par le président Moon Jae-in. C’est la première fois depuis sa prise de fonction le 9 septembre dernier que Cho Kuk l’a évoqué en personne.Le plan s’articule autour de deux axes importants : l’amélioration des procédures d’investigation et le respect des droits de l’Homme.La première grande orientation qu’il a détaillée consiste à mettre en place un comité chargé de plancher sur l’interdiction de l’usage d’un véhicule de fonction par les procureurs de rang vice-ministériel et le retour au ministère public de la majorité des procureurs détachés à d’autres institutions.Le ministre a expliqué avoir sélectionné ce dossier et plusieurs autres, dont la création des lois sera possible avant la fin du mois, afin de les rendre applicables au plus vite.Autre mesure phare du plan. Il s’agit de fermer, sur proposition du Parquet, toutes les cellules d’enquêtes spéciales directes de celui-ci, à l’exception de trois jugées importantes. Celles qui resteront en opération seront rebaptisées unités d’investigation anti-corruption.A propos de la protection des droits de l’Homme des prévenus ou des témoins, leur interrogatoire jusqu’à tard dans la nuit sera désormais interdit et les investigations elles-mêmes devront être terminées le plus rapidement possible.