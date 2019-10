Le nouveau procureur général ne s’oppose pas aux projets de loi sur la réforme du Parquet

Photo : YONHAP News

Outre le ministère de la Justice, l’Assemblée nationale continue de débattre sur la réforme du tout puissant Parquet. Des projets ou propositions de loi sur ce sujet devraient bientôt être soumis au vote. S’ils sont adoptés, une nouvelle agence indépendante verra le jour afin d’enquêter sur des affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires et leurs familles, et de les inculper, si cela est jugé nécessaire. Actuellement, c’est le ministère public qui en a la charge et il cédera à la police une partie de son pouvoir d’investigation.Sans surprise, l’institution intéressée s’y était farouchement opposée, en particulier lorsqu’elle était dirigée par Moon Moo-il, le prédécesseur de Yoon Seok-youl, nommé en juillet au poste de procureur général. Or, on a appris que celui-ci a demandé de suspendre les arguments internes visant à empêcher le vote des textes en question au Parlement. Yoon a également interdit aux procureurs de contacter individuellement les députés en vue de les persuader de ne pas adopter les projets.Lors de son audition de confirmation à l’Assemblée, il s’était d’ailleurs engagé à respecter les décisions des élus, s’il était nommé. Son établissement continue d'annoncer son propre plan de réforme.