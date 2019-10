Alors que la Corée du Sud célèbre aujourd’hui le 573e anniversaire de la proclamation du hangeul, l’alphabet coréen, la population peut profiter de ce jour férié sous un soleil et un grand ciel bleu.Si les températures étaient plutôt fraîches dans la matinée, autour de 8°C sur la moitié nord et de 12°C dans la moitié sud, elles remontent dans l’après-midi avec 20°C à Séoul et Daejeon, 23°C à Busan, 21°C à Daegu et 19°C sur l’île de Jeju.