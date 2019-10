Photo : YONHAP News

Les habitants du sud de la péninsule peuvent se réjouir d'un grand soleil et d'une remontée des températures. Cet après-midi, on attendait en effet 24℃ à Busan, la grande ville portuaire sur la côte est, et 23℃ à Gwangju, dans l'ouest.Dans le reste du pays, les nuages dominent le ciel. A Séoul, on prévoit 19℃ au plus fort de la journée.