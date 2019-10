PPA : un 14e cas identifié à Yeoncheon

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a confirmé hier soir un nouveau cas de peste porcine africaine, cette fois à Yeoncheon, là où un deuxième foyer avait été identifié. Il s’agit du 14e cas confirmé depuis l’apparition du virus dans le pays il y a trois semaines, et du premier en cinq jours.Les autorités sanitaires ont décidé d’abattre les cochons de l’élevage et ceux des autres situés à proximité, dans un rayon de 3 km. Leur nombre s’élève à environ 8 000.Le gouvernement a en même temps décrété une interdiction de déplacement de véhicules et du personnel concerné, et ce pour 48 heures à Yeoncheon et dans ses environs. A quelques rares exceptions près.Afin d’endiguer la propagation du virus, il a commencé aujourd’hui à mettre en place des zones tampons autour de plusieurs communes dont Yeoncheon.