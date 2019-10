Séoul respecte la position de six pays européens contre le dernier tir de missile nord-coréen

Photo : KBS News

Séoul a annoncé respecter la déclaration commune adoptée par six pays de l’Union européenne pour dénoncer l’essai de missile mer-sol balistique que la Corée du Nord a effectué le 2 octobre.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a évoqué le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies avait discuté hier du missile nord-coréen lors d’une session à huis clos et qu’à l’issue de cette réunion, les six nations européennes avaient fait part de leur position commune. Il a ensuite affirmé que Séoul la respectait.Sur la question de savoir si le tir nord-coréen constitue ou non la violation des résolutions du Conseil, il a dit que c’était à celui-ci de rendre une décision.Dans leur déclaration conjointe, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Belgique, la Pologne et l’Estonie ont dénoncé une violation claire de ces résolutions.