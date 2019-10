Eau radioactive de Fukushima : Séoul propose de débattre du sujet à l’OMI

Photo : YONHAP News

Alors que le Japon envisage de déverser l’eau radioactive de Fukushima dans le Pacifique, la Corée du Sud a proposé de mettre cette question à l’ordre du jour de l’Organisation maritime internationale (OMI).C’était à l’occasion de l’Assemblée générale des 53 parties contractantes de la convention et du protocole de Londres, qui a débuté lundi dans la capitale britannique. Ces traités interdisent notamment l’immersion de déchets et d’autres matières en mer et leurs exportations.Séoul n’a cessé de proposer de débattre de ce sujet au sein de l’OMI depuis 2011, l’année de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Proposition rejetée jusqu’à présent par Tokyo et le secrétariat de l’organisation, sous prétexte que ce dossier doit être plutôt débattu à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Dans le détail, la délégation sud-coréenne a appelé le Japon à communiquer des informations précises sur ce problème et à se concerter avec les pays voisins ainsi que la communauté internationale sur les moyens et le moment de traiter l’eau contaminée. Elle a notamment affirmé que l’Assemblée générale des Parties contractante de la convention et du protocole de Londres devrait poursuivre le débat sur ce sujet. Position appuyée par Greenpeace, qui a exprimé sa préoccupation sur cette possibilité, en critiquant l’inefficacité du système de traitement des eaux polluées de l’archipel.En face, la délégation nippone a réaffirmé que les deux traités internationaux n’interdisaient que le déversement de déchets effectué à partir des navires, et que par conséquent, cela revenait à l’AIEA de traiter ce sujet. Et d’ajouter que le Japon n’avait pas encore plébiscité cette option, en rappelant la publication récente par son gouvernement d’informations concernées auprès du corps diplomatique affecté dans ce pays.